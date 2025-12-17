Развитие волонтёрского движения в Казахстане и за его пределами получило новый импульс, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минкультуры.

По инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2026 год Международным годом добровольцев в целях устойчивого развития.

В этой связи в текущем году при Министерстве культуры и информации Республики Казахстан создан Национальный организационный комитет, а два казахстанских волонтёра направлены в региональные секретариаты ООН для координации международной работы. О значимости участия страны в глобальной волонтёрской повестке сообщила региональный координатор Международного года добровольцев 2026 года в Европе и Центральной Азии Зарина Мирабдуллаева.

Она отметила, что Казахстан демонстрирует лидерские позиции по ряду направлений. По её словам, программа, в рамках которой осуществляется участие казахстанских граждан в деятельности добровольцев ООН за счёт государственного финансирования, является уникальной и реализуется лишь в нескольких десятках стран мира. Кроме того, именно Казахстан выступил инициатором учреждения Международного года волонтёров, что, по её словам, подтверждает формирование страной глобальных трендов, а не следование им.

Параллельно по линии Программы полного финансирования в 2025 году продолжают работу семь казахстанских волонтёров, задействованных в проектах в Кении, Турции и Таиланде. Международная повестка получила продолжение и в рамках Содружества Независимых Государств: по инициативе Президента Казахстана решением Совета глав правительств СНГ учреждён ежегодный Форум волонтёров Содружества, первый из которых пройдёт в 2026 году в Астане.

Внутри страны также укрепляется национальная инфраструктура волонтёрства. В Казахстане действуют Национальный фронт-офис и 20 региональных фронт-офисов волонтёров, функционирует единый Call-центр и национальная онлайн-платформа Qazvolunteer.kz. В 2025 году численность активных волонтёров приблизилась к 300 тысячам человек, включая 6000 "серебряных" волонтёров и более 810 волонтёрских организаций.

Одним из ключевых механизмов признания вклада добровольцев остаётся ежегодная премия "Волонтёр года", учреждённая по инициативе Президента. За всё время её лауреатами стали 297 человек из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и России. Широкий общественный отклик получил и проект "Марафон добрых дел": в 2025 году казахстанцы совершили более 9 тысяч добрых дел, а число участников проекта достигло 40 тысяч.

Завершая год, Казахстан продолжает развивать практическую основу волонтёрского движения. В 2025 году в стране реализуются 56 волонтёрских проектов, а также предоставлены 60 малых грантов, направленных на поддержку и развитие инициатив на местах.