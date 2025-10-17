Министерство здравоохранения РК сообщает о масштабной трансформации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В рамках реформы медики будут получать стимулирующие выплаты за раннее выявление онкологических заболеваний, туберкулёза и других серьёзных патологий, передает BAQ.KZ.

Бонусы составят до 5 МРП за каждого выявленного пациента, а за достижение качественных показателей стимулирующие выплаты могут достигать 2 млн тенге в квартал. Новая система направлена на повышение доступности медицинской помощи, сокращение очередей и улучшение профилактики заболеваний.

Кроме того, рабочий день участковых врачей продлён до 8 часов, при этом 6 часов выделено на приём пациентов, что позволит охватить больше граждан. Внедрение цифровых решений увеличило доступ к врачам общей практики в 3,5 раза, а часть функций передана медсестрам, повышая эффективность работы поликлиник.

Министерство здравоохранения подчёркивает, что трансформация ПМСП направлена на создание современной системы здравоохранения, ориентированной на пациента, профилактику заболеваний и равный доступ к медицинской помощи для всех граждан Казахстана.