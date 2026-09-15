Казахстанские врачи начали прием жителей отдаленных сел Кыргызстана

В Кыргызстане стартовали Дни медицины Казахстана. С 15 по 18 сентября казахстанские врачи будут принимать пациентов, проводить обследования и работать вместе с местными коллегами по нескольким направлениям, передает BAQ.KZ.

В первый день 16 специалистов начали прием жителей сел Васильевка и Хун-Чи. Для работы Алматинская область направила в Кыргызстан четыре мобильных медицинских комплекса.

Три комплекса оснащены компьютерным томографом, маммографом, цифровым и ультразвуковым диагностическим оборудованием.

Казахстанские врачи принимают пациентов по направлениям кардиологии, онкологии, акушерства и гинекологии, педиатрии и травматологии. Программа предусматривает и обмен опытом по практической медицине и научным разработкам.

Одна из жительниц уже прошла прием у акушера-гинеколога и по рекомендации врача направилась к маммологу.

«Очень хорошо, что приехали врачи. Прям душа радуется. Спасибо большое вам всем», - сказала она.

Вице-министр здравоохранения Казахстана Манас Рамазанов назвал Дни медицины возможностью показать работу казахстанских врачей на практике и укрепить контакты между специалистами двух стран.

«Дни медицины Казахстана позволяют через реальную работу врачей показать потенциал нашей системы здравоохранения. Такое взаимодействие укрепляет профессиональные связи и помогает дальше развивать сотрудничество Казахстана и Кыргызстана в сфере здравоохранения», - сказал Манас Рамазанов.

Дни медицины Казахстана продлятся до 18 сентября.

В программе консультации и обследования пациентов, совместная работа врачей и обмен опытом между специалистами двух стран.