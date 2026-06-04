Казахстанские врачи провели редкую операцию во время кесарева сечения

В Алматинской многопрофильной клинической больнице врачи успешно провели сложную операцию 35-летней женщине с множественной миомой матки.

Во время планового кесарева сечения специалисты не только приняли роды, но и удалили шесть миоматозных узлов, сохранив пациентке матку.

Жительница области была направлена в больницу из района. Миому у нее обнаружили на раннем сроке беременности. Несмотря на диагноз, женщина смогла благополучно доносить ребенка до 37-й недели.

После достижения доношенного срока врачи приняли решение провести плановое кесарево сечение. Сначала на свет появился здоровый малыш, а затем хирурги приступили к удалению новообразований.

По данным больницы, размеры удаленных узлов составляли от 4 до 10 сантиметров. Несмотря на сложность операции и большой объем вмешательства, специалистам удалось сохранить репродуктивный орган пациентки.

В медучреждении отметили, что сочетание кесарева сечения и удаления миомы считается одной из самых сложных операций в акушерстве и гинекологии. В проведении вмешательства участвовали три акушера-гинеколога.

Заместитель директора больницы Гульжахан Жумадуллаева подчеркнула, что миома не всегда становится препятствием для рождения ребенка, однако требует постоянного наблюдения врачей.

По ее словам, каждый такой случай рассматривается индивидуально. Регулярные обследования, наблюдение у гинеколога и своевременное планирование беременности помогают сохранить репродуктивное здоровье и повысить шансы на благополучное материнство.

Медицинская помощь пациентке была оказана в рамках системы обязательного социального медицинского страхования.