В Астане завершился международный сезон конкура, и казахстанские спортсмены сумели дважды подняться на вторую ступень пьедестала. На домашнем турнире им противостояли всадники из четырех стран, а главным гостем соревнований стал президент Международной федерации конного спорта (FEI) Ингмар Де Вос.

Финал Евразийской лиги Кубка мира по конкуру прошел в столичном конно-спортивном комплексе «Аргымак». За награды боролись представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии и России.

В самом сложном маршруте с препятствиями высотой 155 сантиметров серебро завоевал Олег Соколенко, выступавший на Cinderella. Победу праздновал узбекистанец Бекзод Курбанов на Matts V.G., а третьей стала Ксения Хайрулина на Gentleman De Beaulieu.

Еще одно серебро Казахстану принес Аян Гани. На маршруте высотой 135 сантиметров он занял второе место на лошади с Quattro VDB. Первым финишировал представитель Кыргызстана Ринат Галимов на Enrique PKZ, третьим стал Бекзод Курбанов из Узбекистана на Santos Hipica.

Таким образом, хозяева турнира завершили финал с двумя серебряными наградами.

Особое внимание соревнованиям уделил президент FEI и член Международного олимпийского комитета Ингмар Де Вос. Он высоко оценил организацию турнира и перспективы развития конного спорта в Казахстане.

«У Казахстана и всего региона большой потенциал. Здесь уже есть необходимая инфраструктура, хорошие лошади и сильные всадники», — отметил глава международной федерации.

По его словам, страна располагает всеми возможностями для укрепления позиций в евразийском конном спорте, а у крупных международных турниров в Казахстане большое будущее.

Президент Федерации конного спорта Казахстана Рустам Баялиев также подвел итоги насыщенного сезона. По его словам, в течение года страна провела три этапа Кубка мира, а финальный турнир стал завершающим аккордом международного календаря.

Ноябрь оказался особенно насыщенным и на внутренние соревнования: прошли первенство Казахстана по конкуру среди юношей и юниоров, чемпионат страны среди взрослых, а также соревнования по паралимпийской выездке.

Однако у Федерации планы выходят далеко за рамки завершившегося сезона. Казахстан уже подал официальную заявку на проведение в следующем году специального квалификационного турнира в рамках этапа Кубка мира. На кону – олимпийские квоты.

Сам финал Евразийской лиги имеет значение и в контексте подготовки к Евразийским играм, которые состоятся в 2027 году в Москве. Для казахстанских всадников это еще одна возможность проверить силы в международной конкуренции и закрепить позиции перед крупными стартами.