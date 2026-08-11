Медицинские технологии, инженерия и корееведение стали основными темами переговоров Казахстана с двумя ведущими университетами Республики Корея, передает BAQ.KZ.

Речь идёт о совместных исследовательских проектах, обмене опытом и академической мобильности. Встречи прошли в Сеуле.

Переговоры провёл министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Сеульский национальный университет с казахстанскими вузами работает уже сейчас. Партнёрами выступают Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Nazarbayev University.

Университет основан в 1946 году и стал первым национальным вузом страны. В его структуру входят 15 факультетов бакалавриата, Главная высшая школа и 12 специализированных профессиональных школ, научная база включает более 70 исследовательских институтов и центров.

Отдельная часть его экосистемы это Медицинский центр, где клиника совмещена с исследовательской работой. Переговоры по медицинскому направлению шли с руководителем госпиталя университета в Бундане.

Вторым партнёром выступил Университет Корё, работающий с 1905 года. Это один из старейших частных исследовательских вузов Кореи, где 17 факультетов бакалавриата, 24 высшие школы и более 130 институтов и центров.

С казахстанской стороны его партнёрами уже являются КазНУ имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Гумилёва и КИМЭП. Сотрудничество охватывает академический обмен, корееведение, международные отношения, бизнес и высокие технологии.