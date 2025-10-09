Казахстан занял первое место среди стран Центральной Азии и Кавказа по числу университетов, вошедших в мировой рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2026. В списке представлены пять отечественных вузов, а Назарбаев Университет впервые вошёл в глобальный топ-500. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

По данным рейтинга, Nazarbayev University поднялся на позиции 401–500, что стало лучшим результатом за всю историю участия казахстанских университетов. Вторым по значимости достижением стало сохранение позиций Казахского национального университета имени аль-Фараби в диапазоне 1201–1500. Также в рейтинг вошли Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва, Satbayev University и Казахский аграрный исследовательский университет.

В Центральной Азии и на Кавказе в рейтинг вошло рекордное число вузов — 17 университетов из пяти стран региона. Казахстан стал самым представленным государством.

Для сравнения, в Узбекистане в этом году отмечены четыре вуза, включая Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства, который впервые вошёл в топ-600. Азербайджан удвоил своё присутствие до четырёх университетов, а Грузия представлена тремя учебными заведениями.