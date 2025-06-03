Казахстанские журналисты и блогеры сразятся в шахматы на "QAZCONTENT OPEN 2025"
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21 июня в Астане состоится шахматный турнир "QAZCONTENT OPEN 2025", приуроченный к Дню работников средств массовой информации, передает BAQ.KZ.
Организаторами выступают АО "Qazcontent", Федерация шахмат Казахстана и Фонд устойчивого развития образования.
Мероприятие пройдет в коворкинге Spaces (микрорайон Самал, 11). Регистрация участников начнется в 09:00, участие смогут принять журналисты, сотрудники телевидения, радио, печатных и интернет-СМИ, а также блогеры и инфлюенсеры.
Формат турнира — блиц по швейцарской системе, 7 туров, с полуфиналом по нокаут-системе. Важно, что блиц-рейтинг ФИДЕ участников не должен превышать 2000, а профессиональные шахматисты и тренеры не допускаются к соревнованиям.
Призовой фонд составит 600 тысяч тенге:
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1 место — 300 000 тенге
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2 место — 200 000 тенге
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3 место — 100 000 тенге
Победители также получат дипломы и памятные подарки. Результаты турнира будут опубликованы на международной шахматной платформе Chess-Results.com.
Регистрация продлится до 17 июня (18:00) по ссылке.
По всем вопросам можно обратиться к координатору турнира Ернару Сейтахмету по телефону +7 (777) 069-22-11.
Приглашаем представителей СМИ провести интеллектуальный день в дружеской атмосфере и помериться силами в шахматах!
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