21 июня в Астане состоится шахматный турнир "QAZCONTENT OPEN 2025", приуроченный к Дню работников средств массовой информации, передает BAQ.KZ.

Организаторами выступают АО "Qazcontent", Федерация шахмат Казахстана и Фонд устойчивого развития образования.

Мероприятие пройдет в коворкинге Spaces (микрорайон Самал, 11). Регистрация участников начнется в 09:00, участие смогут принять журналисты, сотрудники телевидения, радио, печатных и интернет-СМИ, а также блогеры и инфлюенсеры.

Формат турнира — блиц по швейцарской системе, 7 туров, с полуфиналом по нокаут-системе. Важно, что блиц-рейтинг ФИДЕ участников не должен превышать 2000, а профессиональные шахматисты и тренеры не допускаются к соревнованиям.

Призовой фонд составит 600 тысяч тенге:

1 место — 300 000 тенге

2 место — 200 000 тенге

3 место — 100 000 тенге

Победители также получат дипломы и памятные подарки. Результаты турнира будут опубликованы на международной шахматной платформе Chess-Results.com.

Регистрация продлится до 17 июня (18:00) по ссылке.

По всем вопросам можно обратиться к координатору турнира Ернару Сейтахмету по телефону +7 (777) 069-22-11.

Приглашаем представителей СМИ провести интеллектуальный день в дружеской атмосфере и помериться силами в шахматах!