Телевидение продолжает удерживать сильные позиции в медиапространстве Казахстана, несмотря на рост цифровых платформ и стриминговых сервисов? передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

По данным за январь–июнь 2025 года, объём услуг по созданию и трансляции телепрограмм составил 43 млрд тенге — всего на 3,6% меньше, чем годом ранее. При этом в 2024 году сектор демонстрировал стремительный рост на 16,2%.

Отдельно отмечается увеличение доли сельской местности, которая за год выросла с 0,1% до 0,4%. Хотя сам показатель остаётся минимальным, его рост сигнализирует о расширении охвата. Компании медиасферы зарегистрированы в городах, однако услуги охватывают всю территорию страны, что и объясняет столь низкий формальный удельный вес сельских регионов.

По состоянию на октябрь этого года 99,5% казахстанских домохозяйств обеспечены телевизорами. Полной обеспеченности не достигли лишь шесть регионов, среди которых наименьший показатель у Карагандинской области — 97,9%. Чуть выше обеспеченность в Алматы и Акмолинской области — 98,2% и 98,6% соответственно.

На фоне высокой доступности техники продолжается её удорожание. Телевизоры с диагональю от 43 до 49 дюймов подорожали за год на 10,2%, хотя год назад рост был куда стремительнее — 41,1%.

Средний казахстанец проводит у экрана почти три часа в день. Согласно данным Национальной Медиа Организации, ежедневное время просмотра достигает 2 часов 54 минут. При этом 42% жителей страны смотрят телевизор ежедневно. Наиболее активны зрители старшего возраста: на них приходится 26,2% общего числа пользователей. Преобладает казахоязычный контент — 59,1%. Женщины смотрят телевизор чаще мужчин — 53% против 47%. Больше половины времени телепросмотра занимают сериалы и фильмы.

В мировом масштабе зрители проводят за телевизором на 19 минут больше — 3 часа 13 минут в среднем. Почти две трети этого времени приходится на линейное телевидение, а оставшаяся часть — на стриминговые платформы. Одновременно мировые пользователи проводят значительно больше времени в интернете — 6 часов 36 минут ежедневно.

Молодёжь от 16 до 24 лет становится самым цифровым поколением: она уделяет линейному телевидению меньше половины времени — 1 час 20 минут, предпочитая стриминг. Ежедневно молодые зрители смотрят онлайн-контент 1 час 24 минуты, а общий просмотр телевидения составляет 2 часа 44 минуты.

Старшее поколение, напротив, остаётся самым преданным традиционному вещанию. Люди в возрасте от 55 до 64 лет смотрят линейное телевидение 2 часа 17 минут в день, что составляет почти две трети всего просмотра. В целом их ежедневный показатель достигает 3 часов 25 минут — на четверть больше, чем у молодёжи.