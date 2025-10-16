Министерство сельского хозяйства Казахстана продолжает реализацию масштабных реформ в сфере государственной поддержки агропромышленного комплекса, переходя от практики субсидирования процентных ставок к системе льготного кредитования, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новая модель делает финансовые инструменты для сельхозпроизводителей более доступными и оперативными.

Сегодня в рамках действующих программ субъектам АПК уже доступны кредиты и лизинг по фиксированной ставке вознаграждения — 5% годовых. Льготные условия применяются для проведения весенне-полевых и уборочных работ, закупа крупного и мелкого рогатого скота откормочными площадками, приобретения сельхозтехники и пополнения оборотных средств перерабатывающих предприятий. В ближайшем будущем направления такого финансирования планируется расширить.

Важным шагом в этом процессе стало вступление в силу 20 октября 2025 года приказа Министра сельского хозяйства №349 от 2 октября 2025 года. Документ предусматривает отмену субсидирования на пополнение оборотных средств, исключение процедуры принятия предложений на субсидии в резерв (лист ожидания), а также корректировку правил по прямому субсидированию процентных ставок финансовых институтов.

В то же время сохраняется государственная поддержка по договорам займа, направленным на инвестиционные цели. Все предложения, поданные в резерв до вступления в силу новых правил, останутся в силе и будут рассматриваться по мере поступления бюджетных средств. Предложения, не рассмотренные рабочими органами до этой даты, также подлежат включению в лист ожидания при условии их одобрения.

С 20 октября текущего года подача новых заявок на субсидирование будет возможна только при наличии соответствующего финансирования в бюджете. Новая система, как подчеркивают в Министерстве, позволит сделать господдержку в АПК более прозрачной, предсказуемой и эффективной.