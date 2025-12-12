Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и Национальный банк Казахстана провели рабочую встречу с руководителями банков второго уровня, на которой регуляторы потребовали увеличить объемы кредитования реального сектора экономики, передает BAQ.KZ.

По данным ведомств, корпоративное кредитование растёт, но значительно медленнее, чем позволяет текущая финансовая устойчивость банков. Так, объем займов бизнесу составил 9,6 трлн тенге в 2022 году, 11,2 трлн — в 2023-м, 13,1 трлн — в 2024-м, и достиг 14,9 трлн тенге к октябрю 2025 года.

Регуляторы напомнили, что результаты проведенной оценки качества активов (AQR) показывают: банки обладают высоким запасом по ликвидности, капиталу и состоянию заемщиков. Это означает, что у банков "есть возможности и ресурсы" для активного расширения корпоративного кредитования.

АРРФР представило пакет стимулов, направленных на увеличение финансирования по трем направлениям: крупный бизнес, МСБ и агросектор. В инструментах будут задействованы Банк развития Казахстана, фонд "Даму" и Агрокредитная корпорация. Одновременно регулятор уже принял ряд макропруденциальных послаблений, чтобы высвободить дополнительный капитал банков.

На встрече также обсудили необходимость реформы процедур корпоративного банкротства. Депутаты предложили поправки к новому Закону о банках — среди них ускорение процедур, защита прав залоговых кредиторов, предотвращение преднамеренного банкротства и сокращение сроков рассмотрения заявлений кредиторов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу над совместными подходами, которые позволят банкам нарастить корпоративное кредитование и укрепить поддержку экономики.