Казахстанских блогеров раскритиковали за пранк над уборщицей
Народ возмущён экспериментом блогеров Nurtaza Nurbek и его жены.
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Казахстанские блогеры Nurtaza Nurbek и его жена Амина устроили пранк — обвинили уборщицу из недорогой клининговой службы в краже денег с полки. Женщина горячо отрицала это, передает BAQ.KZ.
После эмоциональной сцены блогеры признались в шутке и подарили уборщице 1 млн тенге, сказав, что знают о её кредитной нагрузке в размере 10 млн тенге.
Из ролика видно, что женщина сначала отказывается от денег, но позже с волнением принимает подарок и обзванивает родственников от радости.
Блогеры подписали видео фразой:
“Она пришла просто убрать дом… А ушла с благодарностью, слезами и миллионом. Делайте добро - и оно обязательно вернётся”.
Реакция пользователей оказалась разделённой. Одни — критикуют пранк:
“Если хотите помочь без этих пранков — помогайте, пожалуйста. … Что за мода у блогеров пошла пранковать простых людей”
Другие — поддерживают:
- “Красавчик”
- “Молодцы, что поддержали женщину! Мурашки и слёзки счастья за эту женщину”
Ранее мы писали о том, что Министерство внутренних дел Казахстана официально обратилось к авторам "пранков", призывая общественность пересмотреть границы онлайн-съёмок.
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