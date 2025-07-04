Казахстанские блогеры Nurtaza Nurbek и его жена Амина устроили пранк — обвинили уборщицу из недорогой клининговой службы в краже денег с полки. Женщина горячо отрицала это, передает BAQ.KZ.

После эмоциональной сцены блогеры признались в шутке и подарили уборщице 1 млн тенге, сказав, что знают о её кредитной нагрузке в размере 10 млн тенге.

Из ролика видно, что женщина сначала отказывается от денег, но позже с волнением принимает подарок и обзванивает родственников от радости.

Блогеры подписали видео фразой:

“Она пришла просто убрать дом… А ушла с благодарностью, слезами и миллионом. Делайте добро - и оно обязательно вернётся”.

Реакция пользователей оказалась разделённой. Одни — критикуют пранк:

“Если хотите помочь без этих пранков — помогайте, пожалуйста. … Что за мода у блогеров пошла пранковать простых людей”

Другие — поддерживают:

“Красавчик”

“Молодцы, что поддержали женщину! Мурашки и слёзки счастья за эту женщину”

Ранее мы писали о том, что Министерство внутренних дел Казахстана официально обратилось к авторам "пранков", призывая общественность пересмотреть границы онлайн-съёмок.