Ко Дню защиты детей Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу запустило уникальный образовательный проект - цикл мультфильмов в рамках нарратива "Закон и порядок", направленный на формирование у детей финансовой грамотности и правового мышления, передает BAQ.KZ.

Премьерный выпуск посвящён острой теме - финансовым пирамидам. Зрители увидят знакомых героев популярного казахстанского мультфильма "Қошқар мен Теке", которые в увлекательной форме расскажут, как устроены мошеннические схемы и как не попасться на удочку аферистов. Главная цель - научить детей и их родителей распознавать угрозы и защищать свои финансы.

Новый анимационный цикл ориентирован на младшую и подростковую аудиторию. Через простые сюжеты, ярких персонажей и реальные жизненные ситуации авторы объясняют сложные темы доступным языком, чтобы дети с раннего возраста понимали риски, с которыми можно столкнуться в современном цифровом мире.

В следующих сериях мультфильма будут подняты важнейшие вопросы: опасность лудомании, схема использования дропов, интернет-мошенничество, деятельность нелегальных микрофинансовых организаций и многое другое. Каждая серия станет небольшим уроком, вооружающим ребёнка знаниями и навыками самозащиты в финансовом пространстве.

Премьера первой серии состоялась 1 июня на ведущих телеканалах страны и в официальных социальных сетях Агентства по финансовому мониторингу. Проект получил высокую оценку экспертов в области образования и безопасности и, по мнению создателей, станет важным шагом к созданию грамотного и осознанного молодого поколения.