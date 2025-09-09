Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев провёл рабочую встречу с представителями МВД и МИД, где обсудили вопросы противодействия нелегальной миграции и законного пребывания казахстанцев в Республике Корея, передает BAQ.KZ.

По итогам встречи принято решение о назначении в ближайшее время полицейского атташе при Посольстве Казахстана в Сеуле. Его задачами станут контроль за пребыванием граждан страны, выявление фактов нелегальной миграции и незаконной трудовой деятельности.

Министерство труда и социальной защиты населения взяло ситуацию на постоянный контроль.

Все нарушения будут фиксироваться и передаваться в уполномоченные органы Казахстана и Южной Кореи для дальнейшего рассмотрения.