Казахстанских мигрантов в Корее будут контролировать через полицейского атташе
Казахстан назначит полицейского атташе в Сеуле для контроля за мигрантами.
Сегодня, 11:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:05Сегодня, 11:05
58Фото: pexels.com
Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев провёл рабочую встречу с представителями МВД и МИД, где обсудили вопросы противодействия нелегальной миграции и законного пребывания казахстанцев в Республике Корея, передает BAQ.KZ.
По итогам встречи принято решение о назначении в ближайшее время полицейского атташе при Посольстве Казахстана в Сеуле. Его задачами станут контроль за пребыванием граждан страны, выявление фактов нелегальной миграции и незаконной трудовой деятельности.
Министерство труда и социальной защиты населения взяло ситуацию на постоянный контроль.
Все нарушения будут фиксироваться и передаваться в уполномоченные органы Казахстана и Южной Кореи для дальнейшего рассмотрения.
Самое читаемое
- На турнире по казакша курес в Ерейментау юноша впал в клиническую смерть
- Что даст Казахстану переход к однопалатному Парламенту? Мнение политолога
- Сегодня Президент выступит с Посланием народу Казахстана
- Цифровизация и ИИ стали новой национальной идеей Казахстана — Ерлан Карин
- "Барыс" вырвал победу у "Трактора" в стартовом матче сезона КХЛ