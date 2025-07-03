Министерство просвещения Казахстана выступило с официальным заявлением о недостоверной информации, распространяемой в мессенджерах и социальных сетях касательно якобы проводимой олимпиады "Педстарт". Ведомство подчеркнуло, что не имеет никакого отношения к организации и проведению данного мероприятия, передает BAQ.KZ.

Более того, организаторы используют фирменный бланк Министерства, что, по словам представителей ведомства, является незаконным и вводит педагогов в заблуждение.

"Призываем руководителей образовательных организаций и педагогические коллективы провести разъяснительную работу среди сотрудников. Участие в сомнительных и платных конкурсах, не рекомендованных Министерством, недопустимо", — заявила официальный представитель Министерства просвещения Мереке Амангелдыкызы.

В министерстве напомнили, что только олимпиады и конкурсы, утвержденные приказом №514, признаются официальными и учитываются при аттестации педагогов. Их список доступен на официальных ресурсах.

Также ведомство призвало сохранять бдительность. В случае выявления подобных случаев — незамедлительно обращаться в территориальные органы образования или в Комитет по обеспечению качества в сфере образования.