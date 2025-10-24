Казахстанских подростков предупредили о новых способах вербовки
Школьникам рассказали, как не стать жертвой торговли людьми.
В Астане прошла лекция по профилактике торговли людьми, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Управление по борьбе с организованной преступностью департамента полиции столицы продолжает реализовывать профилактические мероприятия, направленные на противодействие торговле людьми, предупреждение проституции и пресечение фактов сексуальной эксплуатации.
В рамках этой работы сотрудники полиции встретились с учащимися старших классов гимназии № 6. Во время беседы полицейские подробно рассказали о разновидностях торговли людьми, ее последствиях для личности и общества, а также привели реальные примеры подобных преступлений. Особое внимание уделили современным способам вовлечения людей в незаконную деятельность — через интернет, обещания выгодной работы и манипулирование доверием.
По словам представителей правоохранительных органов, жертвами торговли людьми часто становятся те, кто не осведомлен о своих правах или стесняется обратиться за помощью. Именно поэтому стражи порядка подчеркнули важность информированности и открытости при подозрительных ситуациях.
Школьникам напомнили о необходимости проявлять осторожность при получении сомнительных предложений о работе, особенно за границей, а также внимательно читать условия трудовых договоров перед подписанием. Участникам рассказали о возможностях получения юридической и психологической помощи, о работе специализированных центров и круглосуточных телефонах доверия.
В завершение встречи ученикам вручили памятки по профилактике торговли людьми с полезными рекомендациями и контактами служб поддержки.
