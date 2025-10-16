Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана предупредил о новой волне кибератак, целью которых становятся преподаватели учебных заведений, передает BAQ.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

В частности, по данным зарубежных источников, в США уже пострадали более 6000 сотрудников из 25 университетов.

Мошенники взламывали аккаунты преподавателей, получая доступ к их платёжной информации, после чего подменяли банковские реквизиты в системах оплаты труда. В результате зарплаты направлялись на счета злоумышленников. Эксперты указывают, что такой механизм атак может быть адаптирован для использования и в других странах, в том числе в Казахстане.

В связи с этим казахстанские правоохранительные органы настоятельно рекомендуют гражданам быть особенно внимательными при работе с электронной почтой, избегать переходов по сомнительным ссылкам, использовать сложные пароли, а также включать двухфакторную аутентификацию на всех сервисах, где это возможно.

Особое внимание кибербезопасности стоит уделить сотрудникам учебных заведений и другим представителям бюджетной сферы, поскольку именно они всё чаще становятся мишенью для киберпреступников.