Казахстанских сайгаков показали на британском шоу

Принц Уильям рассказал о спасении сайгаков в Казахстане в эфире популярного британского шоу Грэма Нортона. Наследник британского престола высоко оценил усилия страны по восстановлению популяции животных, которые еще несколько лет назад находились на грани исчезновения.

Выпуск The Graham Norton Show вышел на телеканале BBC One 23 октября. Гостями программы стали принц Уильям, голливудская актриса Кейт Бланшетт, актриса Ханна Уоддингем и натуралист Роберт Ирвин.

Во время беседы на экране появилась фотография сайгака. Ведущий попросил принца рассказать об этом необычном животном и природоохранной инициативе «Алтын Дала».

Уильям объяснил, что сайгаки находились под угрозой исчезновения, но благодаря усилиям по их сохранению численность животных удалось восстановить.

«Правительство Казахстана понимало, насколько этот вид значим для страны и охраны природы, и полностью поддержало эту работу», - сказал принц Уильям.

Разговор состоялся в специальном выпуске программы, посвященном экологической премии Earthshot Prize, которую принц Уильям учредил в 2020 году.

Как Казахстан спасал сайгаков

В 2024 году казахстанская природоохранная инициатива «Алтын Дала» стала победителем Earthshot Prize в категории «Защита и восстановление природы».

Проект получил премию в размере 1 млн фунтов стерлингов.

Инициатива объединяет государственные органы Казахстана, Ассоциацию сохранения биоразнообразия Казахстана и международные природоохранные организации.

За последние два десятилетия удалось добиться существенного восстановления популяции сайгаков. По данным Earthshot Prize, опубликованным в 2025 году, их численность выросла примерно с 40 тысяч до более чем 4 млн особей.

Ранее из-за браконьерства и заболеваний популяция пережила резкое сокращение. Благодаря природоохранным мерам Международный союз охраны природы изменил статус сайгака с находящегося на грани исчезновения на близкий к уязвимому положению.

Программа «Алтын Дала» занимается сохранением степных территорий, наблюдением за миграцией сайгаков и защитой мест их размножения и кормления. В числе других направлений проекта находится возвращение лошадей Пржевальского в дикую природу Казахстана.

Именно результаты этой работы стали поводом для разговора о казахстанских сайгаках в эфире британского телешоу.