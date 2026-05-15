Казахстанских тревел-блогеров наградили за популяризацию внутреннего туризма

В Министерстве туризма и спорта Казахстана прошла церемония награждения ведущих тревел-блогеров и авторов цифрового контента, передает BAQ.kz.

Их отметили за вклад в развитие внутреннего туризма, продвижение туристических мест страны и формирование положительного образа Казахстана в интернете.

Министр Ербол Мырзабосынов вручил награды "Туризм саласының үздігі". Он подчеркнул, что блогеры помогают рассказывать о Казахстане широкой аудитории и внутри страны, и за её пределами.

"Благодаря вашей работе о нашей стране узнают далеко за её пределами, а её имидж укрепляется. Спасибо вам. Мы готовы к совместной работе для развития туризма", – сказал министр.

Отдельно он поздравил Дастана Мухамедрахымова, который получил международную награду WIBA Awards 2026 как лучший тревел-блогер. Эта премия считается одной из престижных в сфере цифрового контента.

Также были отмечены:

Өркен Дарханұлы – за развитие качественного контента на казахском языке

Талғат Қанатұлы – за продвижение экологичного и ответственного туризма

Сәкен Даниярұлы – за популяризацию активного отдыха и спортивных путешествий

В ведомстве напомнили, что ранее был подписан меморандум между Министерством туризма и спорта и Министерством экологии и природных ресурсов. Он направлен на развитие экотуризма. Теперь блогерам и операторам дронов будет проще получать доступ к особо охраняемым природным территориям для создания контента.

Также в 2026 году в Казахстане впервые подготовили единый календарь событий. В него вошли 55 крупных мероприятий, которые помогут развивать событийный туризм и привлекать гостей из других стран. Среди них фестивали "Дәмдәстүр", "Қызғалдақ мұра", фестиваль цветения яблони Сиверса, а также "Алтын бесік – Ақсуат", "Көкмайса" и "Қазыналы Каспий".

Кроме того, в стране пройдут "Игры будущего" в Астане и форум TBEX Asia 2026 в Алматы, куда приедут более 200 тревел-блогеров и представителей туристической сферы со всего мира.