Туристов из Казахстана предупреждают о риске завоза вируса Нипах

Фото: freepik.com

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК обратился к казахстанцам, планирующим поездки в страны Юго-Восточной Азии, с рекомендациями по предотвращению завоза вируса Нипах, передает BAQ.KZ.

Санврачи напомнили, что заболевание передаётся от животных, в первую очередь летучих мышей и свиней, и может представлять серьёзную угрозу здоровью. Туристам советуют:

  • избегать контактов с животными;

  • тщательно соблюдать личную гигиену, регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептики;

  • употреблять только безопасную питьевую воду;

  • не пить сырой финиковый сок и не употреблять продукты, которые могли быть загрязнены животными;

  • тщательно мыть и очищать фрукты и овощи перед употреблением.

"При появлении симптомов заболевания, таких как высокая температура, кашель или сильная головная боль, необходимо незамедлительно обратиться к врачу", — подчеркнули санврачи.

Комитет напоминает, что соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск заноса вируса Нипах на территорию Казахстана.

