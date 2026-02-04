Туристов из Казахстана предупреждают о риске завоза вируса Нипах
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК обратился к казахстанцам, планирующим поездки в страны Юго-Восточной Азии, с рекомендациями по предотвращению завоза вируса Нипах, передает BAQ.KZ.
Санврачи напомнили, что заболевание передаётся от животных, в первую очередь летучих мышей и свиней, и может представлять серьёзную угрозу здоровью. Туристам советуют:
-
избегать контактов с животными;
-
тщательно соблюдать личную гигиену, регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептики;
-
употреблять только безопасную питьевую воду;
-
не пить сырой финиковый сок и не употреблять продукты, которые могли быть загрязнены животными;
-
тщательно мыть и очищать фрукты и овощи перед употреблением.
"При появлении симптомов заболевания, таких как высокая температура, кашель или сильная головная боль, необходимо незамедлительно обратиться к врачу", — подчеркнули санврачи.
Комитет напоминает, что соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск заноса вируса Нипах на территорию Казахстана.
Самое читаемое
- Серик Сапиев и его зам освобождены от должностей
- Серик Сапиев займется подготовкой к летним XX Азиатским играм
- Ипотека без послаблений: что ждёт рынок жилья Казахстана в 2026 году
- Раимбек Баталов стал внештатным советником Президента
- В Астане раскрыли дерзкую схему с фиктивными промокодами на 473 млн