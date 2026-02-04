Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК обратился к казахстанцам, планирующим поездки в страны Юго-Восточной Азии, с рекомендациями по предотвращению завоза вируса Нипах, передает BAQ.KZ.

Санврачи напомнили, что заболевание передаётся от животных, в первую очередь летучих мышей и свиней, и может представлять серьёзную угрозу здоровью. Туристам советуют:

избегать контактов с животными;

тщательно соблюдать личную гигиену, регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептики;

употреблять только безопасную питьевую воду;

не пить сырой финиковый сок и не употреблять продукты, которые могли быть загрязнены животными;

тщательно мыть и очищать фрукты и овощи перед употреблением.

"При появлении симптомов заболевания, таких как высокая температура, кашель или сильная головная боль, необходимо незамедлительно обратиться к врачу", — подчеркнули санврачи.

Комитет напоминает, что соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск заноса вируса Нипах на территорию Казахстана.