Казахстанских ученых хотят избавить от лишней отчетности
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Казахстанским ученым предлагают сократить количество отчетов и установить единый календарь конкурсов на финансирование исследований. Исследователи смогут заранее планировать работу и знать, когда поступят деньги на проекты. С такой инициативой выступили депутаты Курултая.
Предложения озвучил председатель Комитета по цифровизации, инновациям и науке Дархан Ахмедиев во время рассмотрения отчета Высшей аудиторской палаты об итогах государственного аудита расходов на развитие науки.
По его словам, одна из задач заключается в том, чтобы сделать финансирование научных проектов более предсказуемым. Для этого депутаты предлагают установить согласованный календарь конкурсов и контролировать соблюдение сроков на каждом этапе.
«Ученые должны заранее знать, когда объявляется конкурс, принимается решение, заключается договор и поступают средства. Это позволит сохранить время на сами исследования, а также планировать закупки и работу научных коллективов», заявил Дархан Ахмедиев.
Еще одно предложение касается отчетности, на которую исследователи вынуждены тратить рабочее время.
Депутаты считают необходимым пересмотреть перечень обязательных документов и исключить повторную подачу сведений, которые уже имеются в государственных информационных системах.
При этом требования к отчетам предлагают устанавливать с учетом суммы выделенного финансирования и особенностей исследования. Такой подход позволит избежать одинаковой административной нагрузки на проекты разного масштаба.
Дархан Ахмедиев подчеркнул, что рабочее время ученого является таким же ценным ресурсом, как научное оборудование и финансирование.
Пока инициативы находятся на стадии предложений. Сроки изменения действующего порядка проведения конкурсов и представления отчетности не названы.
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