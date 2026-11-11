Казахстанских ученых хотят избавить от лишней отчетности

Казахстанским ученым предлагают сократить количество отчетов и установить единый календарь конкурсов на финансирование исследований. Исследователи смогут заранее планировать работу и знать, когда поступят деньги на проекты. С такой инициативой выступили депутаты Курултая.

Предложения озвучил председатель Комитета по цифровизации, инновациям и науке Дархан Ахмедиев во время рассмотрения отчета Высшей аудиторской палаты об итогах государственного аудита расходов на развитие науки.

По его словам, одна из задач заключается в том, чтобы сделать финансирование научных проектов более предсказуемым. Для этого депутаты предлагают установить согласованный календарь конкурсов и контролировать соблюдение сроков на каждом этапе.

«Ученые должны заранее знать, когда объявляется конкурс, принимается решение, заключается договор и поступают средства. Это позволит сохранить время на сами исследования, а также планировать закупки и работу научных коллективов», заявил Дархан Ахмедиев.

Еще одно предложение касается отчетности, на которую исследователи вынуждены тратить рабочее время.

Депутаты считают необходимым пересмотреть перечень обязательных документов и исключить повторную подачу сведений, которые уже имеются в государственных информационных системах.

При этом требования к отчетам предлагают устанавливать с учетом суммы выделенного финансирования и особенностей исследования. Такой подход позволит избежать одинаковой административной нагрузки на проекты разного масштаба.

Дархан Ахмедиев подчеркнул, что рабочее время ученого является таким же ценным ресурсом, как научное оборудование и финансирование.

Пока инициативы находятся на стадии предложений. Сроки изменения действующего порядка проведения конкурсов и представления отчетности не названы.