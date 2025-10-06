6 октября в Акмолинской, Павлодарской и Абайской областях ожидаются осадки в виде дождя со снегом, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "КазАвтоЖол".

В связи с этим на республиканских автодорогах возможно образование гололеда.

Водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий.

Позвонив в Колл-центр 1403, казахстанцы могут получить дополнительную информацию в любое время суток.