В "КазАвтоЖол" предупредили водителей о резком ухудшении погодных условий, которое ожидается 5 ноября 2025 года на республиканских автодорогах, передает BAQ.KZ.

Особенно это касается Костанайской, Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областей, а также региона Жетысу. Местами прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снегопады, что может значительно осложнить движение.

В ведомстве настоятельно призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим, быть внимательными на дорогах и заранее планировать свои поездки с учетом ухудшения погодных условий. Специалисты отмечают, что такие меры помогут избежать аварий и сохранить безопасность на трассах.