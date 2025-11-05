Казахстанских водителей предупредили о непогоде в девяти областях
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В "КазАвтоЖол" предупредили водителей о резком ухудшении погодных условий, которое ожидается 5 ноября 2025 года на республиканских автодорогах, передает BAQ.KZ.
Особенно это касается Костанайской, Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областей, а также региона Жетысу. Местами прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снегопады, что может значительно осложнить движение.
В ведомстве настоятельно призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим, быть внимательными на дорогах и заранее планировать свои поездки с учетом ухудшения погодных условий. Специалисты отмечают, что такие меры помогут избежать аварий и сохранить безопасность на трассах.
Самое читаемое
- Рост почти 80% за год: ломбарды в Казахстане заработали больше банков?
- Женщина зарезала сожителя в Акмолинской области
- Сколько нужно зарабатывать, чтобы банк одобрил ипотеку в Казахстане в 2025 году
- Житель Мангистау умер от бешенства после укуса бездомной кошки
- В КФФ прокомментировали смерть казахстанского футболиста