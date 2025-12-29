Казахстанских водителей предупредили о непогоде в семи областях
Осадки осложнят движение на республиканских трассах 29 декабря.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В "КазАвтоЖол" обратились к казахстанским водителям в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий на республиканских автодорогах, передает BAQ.KZ.
По информации дорожной службы, 29 декабря 2025 года в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях местами прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега. Неблагоприятные погодные явления могут осложнить дорожную обстановку и снизить уровень безопасности движения.
В этой связи водителей просят соблюдать скоростной режим, требования дорожной безопасности и учитывать возможное ухудшение условий проезда на отдельных участках трасс.
Дополнительную информацию о состоянии республиканских автодорог можно получить в круглосуточном режиме, обратившись в колл-центр по номеру 1403.
Самое читаемое