АО "НК "КазАвтоЖол" предупредило водителей о сложных погодных условиях на республиканских автодорогах 7 ноября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно информации компании, в Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской и Павлодарской областях, а также в Абайской области ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снегопады.

Метеорологи предупреждают о возможной гололедице, что существенно повышает риск дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим автолюбителям настоятельно рекомендуется снижать скорость, соблюдать дистанцию и проявлять повышенную осторожность при движении.

В компании подчеркнули, что данные меры безопасности помогут минимизировать опасность на дорогах и сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения. Водителям советуют заранее планировать маршруты и учитывать прогноз погоды, чтобы избежать неприятных ситуаций в пути.