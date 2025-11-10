10 ноября в ряде регионов Казахстана ожидаются осадки и ухудшение дорожных условий, передает BAQ.KZ.

По данным синоптиков, в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской, Павлодарской, а также в областях Жетысу и Абай местами прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега.

В связи с этим водителей призывают соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и учитывать возможное ухудшение видимости и состояния покрытия.

Дополнительную информацию о состоянии республиканских трасс можно получить круглосуточно по номеру 1403.