Казахстанских водителей просят быть осторожнее на трассах
Сегодня, 09:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:20Сегодня, 09:20
96Фото: pixabay.com
10 ноября в ряде регионов Казахстана ожидаются осадки и ухудшение дорожных условий, передает BAQ.KZ.
По данным синоптиков, в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской, Павлодарской, а также в областях Жетысу и Абай местами прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега.
В связи с этим водителей призывают соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и учитывать возможное ухудшение видимости и состояния покрытия.
Дополнительную информацию о состоянии республиканских трасс можно получить круглосуточно по номеру 1403.
Самое читаемое
- 1400 автомобилей сопровождали акмолинские полицейские в неблагоприятных погодных условиях
- "Радости было бы больше, если бы это было золото": Ергалиева о бронзовой медали
- В Таразе произошел взрыв на фосфорном заводе
- Казахстанские юниоры выиграли три медали на домашнем этапе Кубка мира по шорт-треку
- МВД раскрыло убийство 2016 года в Астане с помощью ДНК-технологий