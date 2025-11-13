На республиканских автодорогах Казахстана ожидаются сложные погодные условия, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

13 ноября 2025 года синоптики прогнозируют осадки в виде дождя со снегом и снега в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях, а также в регионах Абай и Жетысу.

Сотрудники дорожных служб предупреждают водителей о необходимости соблюдать скоростной режим и правила безопасности. Ухудшение видимости и скользкая дорога могут стать причиной аварий, поэтому рекомендуется заранее планировать маршрут и избегать резких маневров.

Компания "КазАвтоЖол" информирует, что в условиях снегопада и дождя дорожные службы будут работать в усиленном режиме, посыпая трассы противогололедными материалами и обеспечивая своевременную очистку проезжей части. Водителям также советуют следить за обновлениями погодных сводок и дорожной обстановки.