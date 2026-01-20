АО "КазАгроФинанс", входящее в группу компаний Национального инвестиционного холдинга "Байтерек", объявило о запуске акции по списанию начисленных пени и штрафов для своих клиентов, передает BAQ.KZ.

Акция распространяется на всех заемщиков компании без исключения.

Акция будет действовать с 15 января по 1 марта 2026 года включительно. В этот период компания спишет 100 процентов начисленных неустоек за несвоевременное исполнение денежных обязательств по договорам финансового лизинга.

Условием участия в акции является полное погашение основного долга и вознаграждения по договору финансирования до окончания срока ее действия. При этом допускается погашение задолженности частичными платежами на протяжении всего периода проведения акции.

Механизм списания пени распространяется также на клиентов, по обязательствам которых ранее были вынесены судебные решения. В этом случае необходимо полностью погасить сумму задолженности по решению суда, за исключением пени, подлежащей списанию в рамках акции.

В компании отмечают, что решение о запуске акции направлено на поддержку сельхозтоваропроизводителей, снижение долговой нагрузки на аграрный бизнес и создание дополнительных условий для восстановления платежной дисциплины без применения штрафных санкций.

Для участия в акции заемщикам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в филиал АО "КазАгроФинанс" по месту обслуживания.