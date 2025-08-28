На заседании штаба по уборочной кампании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина акиматы зерносеющих регионов подняли вопрос о дополнительных объемах удешевленного дизельного топлива и газа, необходимых для сушки зерна нового урожая, передаёт BAQ.KZ.

По данным Министерства энергетики, аграриям уже выделено 402 тыс. тонн дизельного топлива по льготной цене 228 тенге за литр. Однако в зависимости от погодных условий может потребоваться еще около 79 тыс. тонн.

Жумангарин поручил регионам совместно с Министерством сельского хозяйства просчитать потребности и включить их в графики поставок с НПЗ. Министерству энергетики поручено обеспечить поставку дополнительных объемов.

Также на заседании обсудили ход вегетационного периода в южных регионах:

В Кызылординской области орошается 189,6 тыс. га посевов, включая 85,2 тыс. га риса. Водоснабжение обеспечивают 357 насосных станций.

В Алматинской и Жетісу областях вегетация проходит стабильно.

В Жамбылской области на 3262 га посевов сахарной свеклы орошение идет по графику. В Меркенском районе (1822 га) полив обеспечен до октября, в Байзакском (292 га) и Кордайском (170 га) – до 20 сентября. В Асинском подразделении (271 га) завершение полива запланировано на 15 сентября.

Вице-премьер подчеркнул, что акиматы должны оперативно реагировать на возникающие у фермеров проблемы во время уборки урожая и напрямую решать их с центральными госорганами.