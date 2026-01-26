Авиационная администрация Казахстана при Комитете гражданской авиации ввела запрет на выполнение полетов казахстанских авиакомпаний над территорией Ирана, сообщает BAQ.kz.

Как сообщили 26 января 2026 года в ААК КГА, решение принято в связи с ростом рисков для безопасности полетов в данном регионе.

"В связи с повышенными угрозами безопасности полетов над территорией Ирана Авиационная администрация Казахстана запретила казахстанским авиакомпаниям выполнять рейсы над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана до особого распоряжения. Все полеты осуществляются в обход потенциально опасной зоны. Ситуация находится на постоянном контроле, дальнейшие решения будут приниматься по мере изменения уровня угроз", — говорится в официальном комментарии.

Ранее, 15 января 2026 года, о корректировке маршрутов из-за обстановки в Иране заявили авиакомпании Air Astana и FlyArystan.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года. Первоначально акции носили мирный характер и были связаны с резким ростом цен и обесцениванием национальной валюты: за год курс доллара США по отношению к иранскому риалу вырос примерно на 80%. Позднее протестные выступления переросли в самую масштабную волну общественного недовольства в стране с 2022 года.