Казахстанским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном
Авиационная администрация Казахстана при Комитете гражданской авиации ввела запрет на выполнение полетов казахстанских авиакомпаний над территорией Ирана.
Авиационная администрация Казахстана при Комитете гражданской авиации ввела запрет на выполнение полетов казахстанских авиакомпаний над территорией Ирана, сообщает BAQ.kz.
Как сообщили 26 января 2026 года в ААК КГА, решение принято в связи с ростом рисков для безопасности полетов в данном регионе.
"В связи с повышенными угрозами безопасности полетов над территорией Ирана Авиационная администрация Казахстана запретила казахстанским авиакомпаниям выполнять рейсы над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана до особого распоряжения. Все полеты осуществляются в обход потенциально опасной зоны. Ситуация находится на постоянном контроле, дальнейшие решения будут приниматься по мере изменения уровня угроз", — говорится в официальном комментарии.
Ранее, 15 января 2026 года, о корректировке маршрутов из-за обстановки в Иране заявили авиакомпании Air Astana и FlyArystan.
Массовые протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года. Первоначально акции носили мирный характер и были связаны с резким ростом цен и обесцениванием национальной валюты: за год курс доллара США по отношению к иранскому риалу вырос примерно на 80%. Позднее протестные выступления переросли в самую масштабную волну общественного недовольства в стране с 2022 года.
