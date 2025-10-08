На пленарном заседании Мажилиса был одобрен законопроект по вопросам интеллектуальной собственности. Депутат Мажилиса Нурсултан Байтилесов в кулуарах Мажилиса пояснил основные новеллы документа, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В документе предусмотрен ряд системных обновлений.

Регистрация товарных знаков

Согласно действующему законодательству, предусмотрено ускорение процедуры экспертизы и регистрации товарных знаков. Если ранее предварительная экспертиза занимала один месяц, теперь её срок сокращён до 10 рабочих дней. Проведение полной экспертизы сокращено с 7 месяцев до 3. Это серьёзный шаг для авторов и владельцев идей, который позволит быстрее зарегистрировать свои товарные знаки и защитить их от недобросовестного использования.

Нурсултан Байтилесов особо отметил вопрос получения вознаграждения авторами.

"В последние годы в СМИ часто поднимается проблема того, что авторы и композиторы не получают своевременное и справедливое вознаграждение за свой труд. В связи с этим принято решение о создании единой цифровой (электронной) платформы. Эта система позволит регистрировать все договоры между авторами и организациями по коллективному управлению правами, а также между этими организациями и потребителями. Таким образом будет обеспечена прозрачность всех соглашений – кто с кем и на каких условиях заключил договор, будет видно открыто", – отметил он.

Доля вознаграждения увеличится

До настоящего времени по закону 70% собранного вознаграждения передавалось авторам, а оставшаяся часть – общественным организациям. Теперь благодаря цифровизации и автоматизации работа организаций упростится, и доля авторов вырастет до 80%.

Ожидается, что это нововведение станет серьёзным стимулом для композиторов и представителей творческих профессий. Его цель – обеспечить авторам полное и справедливое вознаграждение за их труд.

"В качестве примера можно привести наследие Шамши Калдаякова. Сегодня его произведения часто исполняются, однако наследники получают лишь незначительные суммы. После внедрения новой цифровой системы такие несправедливые ситуации будут устранены, а все выплаты станут прозрачными", – добавил депутат.

Напомним, законопроект принят во втором чтении и направлен в Парламент. После его утверждения система защиты прав представителей творческих профессий выйдет на новый уровень.