В Казахстане начали поступать первые выплаты по программе "Келешек" — новой инициативе, направленной на поддержку будущего подрастающего поколения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Более 7300 детей, которым в 2025 году исполнилось пять лет, уже получили от государства стартовый капитал в размере 235,9 тыс. тенге. Ещё 23 ребёнка-сироты получили по 471,8 тыс. тенге. Всего было перечислено свыше 1,7 млрд тенге.

Это — не просто выплата, а инвестиция в будущее: программа "Келешек" предполагает накопление средств на образование и решение жилищных вопросов детей. Деньги зачисляются на специальный депозит AQYL или страховой счёт и могут быть использованы в будущем — на обучение, жильё или профессиональное развитие.

Напомним, в первом полугодии 2025 года в Казахстане родилось более 161 тысячи малышей. Лидерами по рождаемости стали Туркестанская область, Алматы и Шымкент. Всего в стране проживает более 2 миллионов детей младше пяти лет, и для каждого из них программа "Келешек" открывает уникальную возможность — начать свою взрослую жизнь с прочной финансовой базы.

Важно помнить: чтобы сохранить стартовый капитал, родителям нужно ежегодно пополнять депозит AQYL — от 94 тыс. тенге в год (для обычных семей) и от 47 тыс. тенге (для социально уязвимых категорий). Для детей-сирот обязательных взносов не требуется.

Программа реализуется через банки и страховые компании. Приятный бонус: если ребёнок поступит на грант, накопленные средства можно использовать на улучшение жилищных условий, переведя их на жилищный депозит.