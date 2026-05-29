Казахстанским детям перечислили более $900 млн по программе "Национальный фонд – детям"
Размер ежегодных начислений по программе вырос со $100,52 до $130,71 на ребенка.
Сегодня 2026, 12:00
Фото: Freepik.com
В Казахстане продолжается реализация программы "Национальный фонд – детям". В 2026 году на индивидуальные счета детей начислено свыше 900 млн долларов инвестиционного дохода Национального фонда. Об этом сообщили на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент BAQ.KZ.
По данным Министерства просвещения, сегодня в Казахстане проживают более 6,9 млн детей. За последние десять лет их численность увеличилась примерно на 1,5 млн человек. В настоящее время дети составляют около трети населения страны.
Одним из ключевых инструментов стала программа "Национальный фонд – детям", в рамках которой на счета граждан Казахстана до достижения ими 18-летнего возраста ежегодно направляется 50% инвестиционного дохода Национального фонда.
