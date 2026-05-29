  • Казахстанским детям перечислили более $900 млн по программе "Национальный фонд – детям"

Размер ежегодных начислений по программе вырос со $100,52 до $130,71 на ребенка.

В Казахстане продолжается реализация программы "Национальный фонд – детям". В 2026 году на индивидуальные счета детей начислено свыше 900 млн долларов инвестиционного дохода Национального фонда. Об этом сообщили на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент BAQ.KZ.
 
По данным Министерства просвещения, сегодня в Казахстане проживают более 6,9 млн детей. За последние десять лет их численность увеличилась примерно на 1,5 млн человек. В настоящее время дети составляют около трети населения страны.
 
Одним из ключевых инструментов стала программа "Национальный фонд – детям", в рамках которой на счета граждан Казахстана до достижения ими 18-летнего возраста ежегодно направляется 50% инвестиционного дохода Национального фонда.

Как отметили представители ведомства, в первый год действия программы, в 2024 году, каждому ребенку было начислено по 100,52 доллара США. В 2026 году размер начислений увеличился до 130,71 доллара США на одного ребенка.

По итогам текущего года выплаты получили около 6,9 млн детей по всей стране. Общий объем инвестиционного дохода, распределенного и перечисленного на их индивидуальные счета, превысил 900 млн долларов США.

В Министерстве просвещения подчеркнули, что наряду с программой "Национальный фонд – детям" в стране реализуется добровольный накопительный проект «Келешек». Оба механизма направлены на создание финансовой базы для будущего детей.

"Эти два механизма, предложенные государством, дают миллионам детей в стране возможность по достижении совершеннолетия получить качественное образование, освоить достойную профессию или самостоятельно решить жилищный вопрос", – отметили в ведомстве.

Реализация программ долгосрочных накоплений рассматривается как один из инструментов поддержки молодых казахстанцев и повышения их финансовых возможностей во взрослой жизни.

