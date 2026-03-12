По информации ведомства, основная часть, а это 26,3 млн долларов, была направлена на улучшение жилищных условий по 158 774 одобренным заявкам. Еще 15,5 млн долларов вложены в образование детей по 94 068 заявкам.

В Минфине страны подчеркивают, механизм программы полностью оцифрован и прозрачен. Родители могут проверить участие ребенка и сумму накоплений несколькими способами:

- на сайте kids.enpf.kz (по ИИН ребенка);

- в личном кабинете на портале egov.kz;

- в мобильных приложениях Halyk, Kaspi.kz и Bcc.kz.

– При достижении 18 лет накопления переводятся на специальный счет в ЕНПФ, и доступ к ним получает только сам владелец с помощью ЭЦП, – отмечают в ведомстве.

Если данные о ребенке отсутствуют в приложениях, необходимо обратиться в ЦОН. Для подтверждения гражданства следует посетить отдел миграционной службы по месту жительства.

Чтобы направить деньги на жилье или обучение, получателю достаточно подать заявку через уполномоченных операторов. К ранее работавшим в программе Отбасы банку и Halyk Bank в середине 2025 года присоединился новый партнер - Банк ЦентрКредит, что расширило возможности выбора для молодежи.

В минфине напомнили, программа, инициированная Президентом Касым-Жомартом Токаевым, направлена на реализацию принципа справедливого распределения национальных богатств и обеспечение равных стартовых возможностей для молодежи.