За три года Нацфонд начислил казахстанским детям 2,5 млрд долларов
Всего начисления получили 7 миллионов детей.
В общей сложности за три года действия программы «Национальный фонд — детям» 7 млн казахстанских детей начислено 2,5 млрд долларов США, передает BAQ.KZ.В этом участниками программы стали 6 918 656 детей, рожденных в период с 2008 по 2025 годы включительно. Общая сумма начислений из инвестиционного дохода Национального фонда превысила 900 млн долларов. Таким образом, каждому ребенку за 2026 год начислено по 130,71 доллара.
– Для тех, кто достигает совершеннолетия в 2026 году (это 356 613 человек) предусмотрено суммарное перечисление в размере 132,1 млн долларов. Важным аспектом программы является капитализация средств. На сумму в 232,94 доллара, начисленную каждому ребенку по итогам предыдущих периодов, был заработан инвестиционный доход в размере 6,91 доллара. В итоге для детей, участвующих в программе с момента ее запуска, общая сумма накоплений с учетом инвестиционного дохода за три года (2024–2026 годы) составила 370,56 доллара на каждого, – сообщили в Министерстве финансов Казахстана.
По информации ведомства, основная часть, а это 26,3 млн долларов, была направлена на улучшение жилищных условий по 158 774 одобренным заявкам. Еще 15,5 млн долларов вложены в образование детей по 94 068 заявкам.
В Минфине страны подчеркивают, механизм программы полностью оцифрован и прозрачен. Родители могут проверить участие ребенка и сумму накоплений несколькими способами:
- на сайте kids.enpf.kz (по ИИН ребенка);
- в личном кабинете на портале egov.kz;
- в мобильных приложениях Halyk, Kaspi.kz и Bcc.kz.
– При достижении 18 лет накопления переводятся на специальный счет в ЕНПФ, и доступ к ним получает только сам владелец с помощью ЭЦП, – отмечают в ведомстве.
Если данные о ребенке отсутствуют в приложениях, необходимо обратиться в ЦОН. Для подтверждения гражданства следует посетить отдел миграционной службы по месту жительства.
Чтобы направить деньги на жилье или обучение, получателю достаточно подать заявку через уполномоченных операторов. К ранее работавшим в программе Отбасы банку и Halyk Bank в середине 2025 года присоединился новый партнер - Банк ЦентрКредит, что расширило возможности выбора для молодежи.
В минфине напомнили, программа, инициированная Президентом Касым-Жомартом Токаевым, направлена на реализацию принципа справедливого распределения национальных богатств и обеспечение равных стартовых возможностей для молодежи.
