Казахстанским экспортерам сельхозпродукции сохранят полный возврат НДС

В Казахстане планируют отказаться от нормы нового Налогового кодекса, которая ограничивала возврат НДС экспортерам сельскохозяйственной продукции. Решение принято на заседании Проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Для казахстанских экспортеров сельхозпродукции сохранят возможность полного возврата налога на добавленную стоимость (НДС). Такое решение принято по итогам обсуждения одной из наиболее спорных норм нового Налогового кодекса.

Речь идет о статье 484, которая предусматривала уменьшение на 80% суммы НДС, относимого в зачет по сельскохозяйственной продукции, продукции рыбоводства и промыслового рыболовства при экспортных поставках.

В ходе обсуждения представители отраслевых ассоциаций, сельхозтоваропроизводители и экспортеры заявили, что сохранение полного возврата НДС позволит поддержать отечественных производителей и сохранить конкурентоспособность казахстанской продукции на внешних рынках.

По итогам заседания принято решение отменить данную норму.

"Для экспортеров сельхозпродукции не будет применяться корректировка суммы НДС, относимого в зачет. Экспортер сможет получить возврат ранее уплаченного НДС в полном объеме", – сообщили по итогам заседания.

При этом законность требований на возврат налога будет подтверждаться налоговой проверкой с использованием так называемого "метода пирамиды", который позволяет отследить всю цепочку движения товара и уплаты налогов – от производителя до экспортера.

Предложение об отмене нормы включат в пакет поправок к Налоговому кодексу и направят на рассмотрение Курултая. В случае одобрения изменения будут действовать задним числом – с момента вступления нового Налогового кодекса в силу.

Кроме того, власти предлагают вернуть прежний размер льготы по НДС для сельхозпроизводителей. Ранее одновременно с ограничением возврата экспортного НДС планировалось увеличить льготу с 70% до 80%. Теперь, поскольку механизм полного возврата сохраняется, льготу предлагается вернуть на прежний уровень – 70%.

Отдельно обсуждалось внедрение цифрового тенге при возврате НДС. Комитет государственных доходов совместно с Национальным банком разрабатывает соответствующий механизм, который позволит ускорить возврат средств экспортерам.