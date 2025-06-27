Министерство финансов Казахстана продолжает работу по усилению поддержки отечественных производителей, передает BAQ.KZ. С 24 июня 2025 года вступили в силу новые поправки в Правила осуществления государственных закупок, подписанные приказом Министра финансов №321. Изменения направлены на улучшение условий участия казахстанских компаний в системе госзакупок, снижение их финансовой нагрузки и создание стимулов для наращивания локального производства.

Одним из ключевых нововведений стало увеличение срока поставки товаров по договору - теперь поставщикам даётся до 60 календарных дней вместо прежних 15. Это позволит избежать срыва обязательств и снизить риски для участников тендеров, особенно в отдалённых регионах.

Также значительно улучшены условия расчётов. Срок оплаты за уже поставленные товары сокращён с 30 календарных до 10 рабочих дней, что особенно важно для малых и средних предприятий, которые ранее сталкивались с задержками выплат. Более того, авансовый платёж увеличен с 30% до 50%, что даёт компаниям больше финансовой устойчивости при начале исполнения контракта.

Как отметили в ведомстве, данные изменения направлены на развитие конкурентоспособного внутреннего производства, снижение зависимости от импорта и укрепление казахстанского предпринимательства в сфере снабжения государственного сектора.

Новые правила вступают в силу по истечении 10 календарных дней с момента официального опубликования приказа.