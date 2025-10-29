Казахстанским нефтегазовикам пересмотрят систему оплаты труда
В Министерстве энергетики РК состоялось подписание нового Отраслевого соглашения о социальном партнёрстве в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отраслях на 2026–2028 годы, передает BAQ.KZ.
Церемония прошла под председательством вице-министра энергетики Кудайбергена Арымбека.
Соглашение подписали представители Министерства энергетики, отраслевых профсоюзов и объединений работодателей — "KAZENERGY", "PETROMINING" и Ассоциации производителей и потребителей нефтегазохимической продукции.
Главные нововведения:
Документ предусматривает оптимизацию системы оплаты труда, включая пересмотр минимальных межразрядных коэффициентов и коэффициентов по степени вредности. Эти изменения направлены на повышение справедливости в оплате труда и улучшение условий работников нефтегазового сектора.
В Минэнерго отметили, что соглашение укрепит систему социального партнёрства и станет очередным шагом к формированию справедливых трудовых отношений в одной из ключевых отраслей экономики Казахстана.
