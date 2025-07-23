Национальный Банк Казахстана выступил с предупреждением о росте числа случаев мошенничества, направленного против граждан старшего возраста, передает BAQ.KZ.

Злоумышленники всё активнее используют цифровые технологии и приёмы социальной инженерии, чтобы ввести людей в заблуждение и завладеть их деньгами. Как правило, такие атаки начинаются с внезапного звонка или сообщения — мошенники действуют напористо, используют психологическое давление и стремятся вызвать тревогу или растерянность, чтобы человек принял решение, не успев всё обдумать.

В ход идут разнообразные легенды: от обещаний перерасчёта пенсий и компенсаций за некачественные лекарства до угроз и призывов к переводу средств на "безопасные счета". Некоторые преступники выдают себя за представителей госорганов, страховых компаний или даже сотрудников самого Национального Банка. В ряде случаев людей убеждают продать недвижимость или срочно передать деньги якобы для спасения родственников.

Национальный Банк призывает близких и опекунов пожилых людей активнее участвовать в их цифровой безопасности — например, помогать настраивать телефоны для блокировки нежелательных звонков, регулярно напоминать о рисках перехода по неизвестным ссылкам и установки подозрительных приложений. Там, где это возможно, рекомендуется подключить функцию доверенного лица в банковских приложениях, чтобы повысить уровень защиты от сомнительных операций.

Гражданам советуют сохранять бдительность при использовании онлайн-сервисов и в случае сомнений обращаться за консультацией в банки или правоохранительные органы. Для получения подробной информации Национальный Банк предоставляет горячую линию по номеру 1477.