С 1 декабря 2026 года автомобильное сообщение через пункты пропуска на российско-эстонской границе приостановят на шесть месяцев. Ограничения могут повлиять на казахстанских перевозчиков, следующих в Европу, поэтому им рекомендуют заранее пересмотреть маршруты и предусмотреть альтернативные пути пересечения границы.

Об этом предупредили в Министерстве транспорта Казахстана.

Особое внимание ведомство просит обратить компании, чьи грузовики уже находятся в пути или планируют прибыть к российско-эстонским пунктам пропуска к началу декабря.

Перевозчикам рекомендуют заблаговременно скорректировать маршруты, чтобы избежать простоев, задержек грузов и дополнительных расходов.

Аналогичные меры при планировании поездок следует учитывать и участникам внешнеэкономической деятельности, работающим с европейским направлением.

Ограничения первоначально вводятся сроком на шесть месяцев.