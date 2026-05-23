Казахстанским предпринимателям напомнили о возможности проверки контрагентов через API КГД

В Казахстане предприниматели могут проверять своих контрагентов через открытый API Комитета государственных доходов. Об этом на выездном заседании Проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса в Астане сообщил вице-министр финансов РК Асет Турысов, передает BAQ.KZ.

Во время обсуждения представители бизнеса подняли вопрос ответственности добросовестных налогоплательщиков за действия контрагентов. По словам предпринимателей, компании нередко вынуждены самостоятельно запрашивать у партнеров налоговую отчетность, однако сталкиваются с отказами из-за конфиденциальности информации.

Отвечая на вопрос, Асет Турысов заявил, что в рамках нового Налогового кодекса уже предусмотрены инструменты для проверки контрагентов без нарушения налоговой и коммерческой тайны.

«Вопрос доверия между бизнесом и бизнесом действительно остается актуальным. При разработке нового Налогового кодекса были предусмотрены нормы, позволяющие предпринимателям проверять своих контрагентов через специальный API информационной системы. Достаточно ввести БИН компании, и базовая информация будет доступна. Сервис открыт на портале kgd.gov.kz», — сообщил вице-министр.

При этом он подчеркнул, что доступ к чувствительным данным останется ограниченным.

«Более детальная информация не может быть раскрыта другим компаниям, поскольку действует налоговая и коммерческая тайна. Однако той информации, которая находится в открытом доступе, достаточно для базовой проверки контрагента и оценки возможных рисков», — пояснил Турысов.

По его словам, системой уже пользуются различные организации и институты.

«Призываем предпринимателей активнее подключаться к этому API и использовать его в работе», — добавил он.

Выездное заседание Проектного офиса прошло в рамках IX выставки казахстанских производителей «Ulttyq ónim - 2026» в Международном выставочном центре EXPO в Астане.