Казахстанским предприятиям возместили почти 145,5 млн тенге
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Казахстанским предприятиям возместили почти 145,5 млн тенге в рамках государственной поддержки, передает BAQ.KZ.
В первом полугодии 2026 года отечественным предприятиям компенсировали около 145,5 млн тенге затрат. Об этом сообщили в Казахстанском центре индустрии и экспорта QazIndustry.
Почти вся сумма – 144 млн тенге – направлена на поддержку проектов по повышению производительности труда. Государство возмещает расходы предприятий на модернизацию технологических процессов, приобретение оборудования, внедрение цифровых технологий, повышение квалификации сотрудников и совершенствование организации производства.
Поддержку получили предприятия машиностроения, легкой промышленности, агропромышленного комплекса, а также производители строительных материалов, пластмассовых и резиновых изделий.
Кроме того, государство компенсирует бизнесу часть затрат на международную сертификацию продукции, проведение лабораторных испытаний и приобретение оборудования для обязательной маркировки, включая программное обеспечение для предприятий обувной отрасли.
В QazIndustry напомнили, что предприятия могут вернуть от 40% до 50% понесенных затрат.
Также в прошлом году были расширены меры государственной поддержки промышленности. В частности, отечественные производители получили возможность компенсировать 50% расходов на железнодорожную перевозку приоритетных товаров внутри страны, а размер возмещения затрат на международную сертификацию был увеличен в пять раз.
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