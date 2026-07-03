Казахстанским предприятиям возместили почти 145,5 млн тенге в рамках государственной поддержки, передает BAQ.KZ.

В первом полугодии 2026 года отечественным предприятиям компенсировали около 145,5 млн тенге затрат. Об этом сообщили в Казахстанском центре индустрии и экспорта QazIndustry.

Почти вся сумма – 144 млн тенге – направлена на поддержку проектов по повышению производительности труда. Государство возмещает расходы предприятий на модернизацию технологических процессов, приобретение оборудования, внедрение цифровых технологий, повышение квалификации сотрудников и совершенствование организации производства.

Поддержку получили предприятия машиностроения, легкой промышленности, агропромышленного комплекса, а также производители строительных материалов, пластмассовых и резиновых изделий.

Кроме того, государство компенсирует бизнесу часть затрат на международную сертификацию продукции, проведение лабораторных испытаний и приобретение оборудования для обязательной маркировки, включая программное обеспечение для предприятий обувной отрасли.

В QazIndustry напомнили, что предприятия могут вернуть от 40% до 50% понесенных затрат.

Также в прошлом году были расширены меры государственной поддержки промышленности. В частности, отечественные производители получили возможность компенсировать 50% расходов на железнодорожную перевозку приоритетных товаров внутри страны, а размер возмещения затрат на международную сертификацию был увеличен в пять раз.