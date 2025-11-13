Министерство образования Казахстана обратилось к учащимся и их родителям с предупреждением о недопустимости шуток, связанных с терроризмом, передаёт BAQ.KZ.

В Telegram-канале ведомства сообщили, что в последнее время участились случаи, когда школьники в разговоре или сообщениях "в шутку" упоминают террористические акты.

"Если кто-то случайно или намеренно сообщит ложную информацию о террористическом акте, это может повлечь за собой наказание. Это может быть штраф, исправительные работы или даже более серьезные меры. Такие шутки — это не просто ошибка, а нарушение закона", — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве напомнили, что если несовершеннолетний еще не достиг возраста уголовной или административной ответственности, наказание за такие действия несут родители.

Министерство призвало школьников быть внимательными к своим словам и действиям, а родителей — проводить с детьми разъяснительные беседы о последствиях подобных "шуток".