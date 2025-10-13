Казахстанским школьникам помогут выбрать профессию
В Центре профориентации и развития человеческого капитала Национальной академии образования имени Ибрая Алтынсарина начала работу специальная группа по созданию пошагового руководства для организации профориентационной работы в школах, передает BAQ.KZ.
Документ станет практическим пособием для педагогов-профориентаторов, учителей начальных классов, предметников и классных руководителей. В нем будут собраны алгоритмы действий, типовые сценарии занятий, формы взаимодействия с родителями и социальными партнёрами, а также единые подходы к мониторингу и оценке эффективности профориентации.
В состав рабочей группы вошли представители Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования, Министерства труда и социальной защиты населения, НПП “Атамекен”, а также педагоги-практики и ученые Национальной академии образования.
Как отметили в академии, цель проекта — создание единой системы профориентации и развитие механизмов сопровождения профессионального самоопределения школьников.
