  • 13 Октября, 17:09

Казахстанским школьникам помогут выбрать профессию

Сегодня, 16:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 16:43
Сегодня, 16:43
52
Фото: pixabay.com

В Центре профориентации и развития человеческого капитала Национальной академии образования имени Ибрая Алтынсарина начала работу специальная группа по созданию пошагового руководства для организации профориентационной работы в школах, передает BAQ.KZ.

Документ станет практическим пособием для педагогов-профориентаторов, учителей начальных классов, предметников и классных руководителей. В нем будут собраны алгоритмы действий, типовые сценарии занятий, формы взаимодействия с родителями и социальными партнёрами, а также единые подходы к мониторингу и оценке эффективности профориентации.

В состав рабочей группы вошли представители Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования, Министерства труда и социальной защиты населения, НПП “Атамекен”, а также педагоги-практики и ученые Национальной академии образования.

Как отметили в академии, цель проекта — создание единой системы профориентации и развитие механизмов сопровождения профессионального самоопределения школьников.

Самое читаемое

Наверх