С 19 июля 2025 года в Казахстане вступит в силу обновлённая редакция спортивной этики, утверждённая приказом министра туризма и спорта. Документ содержит ряд новых требований к поведению спортсменов, тренеров, судей и других участников спортивного процесса, в том числе прямой запрет на открытую демонстрацию религиозных убеждений в команде, передает BAQ.KZ.

Согласно изменениям, спортсменам и тренерам теперь запрещено:

открыто демонстрировать свои религиозные убеждения в спортивной команде;

принуждать других к участию в деятельности религиозных объединений или миссионерской деятельности.

Также строго регламентируются нормы поведения на соревнованиях и во вне — от запрета на участие в политических акциях до обязательного знания текста Государственного гимна РК и уважительного отношения к госсимволам. Особый акцент сделан на избежание антиобщественного поведения и соблюдение норм морали — в том числе запрет на нецензурную лексику, угрозы, конфликты и действия, дискредитирующие имидж страны.

Физкультурно-спортивные организации теперь обязаны письменно знакомить каждого спортсмена и тренера с положениями Спортивной этики в момент заключения трудового договора или зачисления. Текст этики должен быть размещён на видном месте в спортивных учреждениях.

Обновлённые правила направлены, как указано в документе, на повышение имиджа национального спорта и формирование позитивных примеров поведения среди молодежи.