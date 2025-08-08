  • 8 Августа, 13:48

Казахстанским строителям ужесточили правила участия в госзакупках

Минфин вводит новые фильтры для строителей.

Сегодня, 13:41
В Казахстане изменились правила подтверждения опыта для строительных компаний, участвующих в государственных закупках, передает BAQ.KZ.

Министерство финансов совместно с профильными госорганами и Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" пересмотрело механизмы оценки, чтобы повысить качество выполняемых работ и усилить отбор подрядчиков.

Согласно новым требованиям:

  • опыт по внебюджетным проектам будет учитываться только по технически сложным объектам, заказчиками которых являются негосударственные юрлица; данные должны подтверждаться через систему РГП "Госэкспертиза";
  • при оценке опыта как критерия, влияющего на ценовое предложение, учитываться смогут не более трёх объектов в год;
  • опыт по объектам госучреждений и квазигоссектора будет засчитываться лишь при финансировании за счёт государственных инвестиций (информация фиксируется в заключении экспертизы);
  • для объектов квазигоссектора дополнительно потребуются талон уведомления и заключение экспертизы.

Изменения закреплены приказом и.о. министра финансов от 6 августа 2025 года № 425, зарегистрированным в МЮ РК под № 36586. Документ вступит в силу через десять календарных дней после первого официального опубликования на портале zan.gov.kz.

