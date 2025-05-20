В Казахстане увеличат размер стипендий студентам, сообщил на заседании правительства вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов,передает BAQ.KZ.

"С 1 сентября этого года будет увеличен размер стипендий обучающихся. Для бакалавриата размер стипендии составит - 52 372 тенге, магистратуры - 117 098 тенге и докторантуры – 262 500 тенге", - сказал вице-министр.

Он подчеркнул, что размер стипендий на уровне бакалавриата увеличится в два раза по сравнению с 2020 годом, а на уровне магистратуры и докторантуры – в 1,75 раза.

Вице-министр также сообщил, что дефицит мест в общежитиях сократился с 82 500 в 2019 году до 14 873 койко-места в 2024 году.

"Хочу отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями госуслуга по предоставлению мест в общежитиях предоставляется по проактивном формате", - заключил Талгат Ешенкулов.