Казахстанским водителям предлагают оформлять ДТП онлайн через "Европротокол"
Приложение уже активно используется водителями по всей стране.
Сегодня, 06:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:25Сегодня, 06:25
96Фото: ДП области Абай
Водителям в Казахстане напомнили о возможности быстро и удобно оформлять мелкие дорожно-транспортные происшествия с помощью мобильного приложения "Европротокол" — без необходимости вызывать сотрудников полиции, передаёт BAQ.KZ.
Сервис позволяет зафиксировать обстоятельства аварии в онлайн-формате, что значительно экономит время участников ДТП и помогает снизить нагрузку на дороги, предотвращая образование пробок.
Приложение доступно для скачивания в App Store и Play Market и уже активно используется водителями по всей стране.
В Департаменте полиции области Абай призвали автолюбителей соблюдать правила дорожного движения и использовать цифровые сервисы для оперативного и законного оформления происшествий.
Самое читаемое
- Экономист предупредил: рост пенсий в Казахстане несёт скрытые риски для бюджета
- В Павлодарской области уволили экибастузского чиновника за пьяную езду
- После гибели сразу нескольких солдат в Казахстане уволены командиры — Минобороны
- Ночное преследование в Семее закончилось штрафом за мелкое хулиганство
- В Акмолинской области возбудили дело после убийства барсуков рабочими