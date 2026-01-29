Водителям в Казахстане напомнили о возможности быстро и удобно оформлять мелкие дорожно-транспортные происшествия с помощью мобильного приложения "Европротокол" — без необходимости вызывать сотрудников полиции, передаёт BAQ.KZ.

Сервис позволяет зафиксировать обстоятельства аварии в онлайн-формате, что значительно экономит время участников ДТП и помогает снизить нагрузку на дороги, предотвращая образование пробок.

Приложение доступно для скачивания в App Store и Play Market и уже активно используется водителями по всей стране.

В Департаменте полиции области Абай призвали автолюбителей соблюдать правила дорожного движения и использовать цифровые сервисы для оперативного и законного оформления происшествий.