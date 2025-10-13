В "КазАвтоЖол" обратились к водителям с важным предупреждением из-за ухудшения погодных условий в ряде регионов страны, передает BAQ.KZ.

По прогнозам синоптиков, в ночное и утреннее время в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской и Абайской областях ожидается густой туман и местами гололёдные явления. Такие условия создают повышенную опасность на дорогах, поэтому водителей призывают быть максимально внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее планировать маршруты.

Особое внимание рекомендуется уделять состоянию шин, так как использование летней резины существенно повышает риск заносов и аварий. Водителей также просят, по возможности, воздержаться от поездок без крайней необходимости.

Напомним, что дорожные службы работают круглосуточно, а для получения актуальной информации о состоянии трасс и погодных условиях действует колл-центр 1403.