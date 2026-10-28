Казахстанским врачам планируют доплачивать до 50% оклада за стаж

В Казахстане с 1 января планируют ввести доплаты за непрерывный стаж работы для более 77 тысяч специалистов первичной медико-санитарной помощи. Благодаря новым выплатам зарплаты врачей общей практики в сельской местности могут достигнуть 760 тысяч тенге, а в городах – 607 тысяч тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Кому положены доплаты

Новые выплаты предусмотрены для специалистов участковой службы первичной медико-санитарной помощи. Их размер будет зависеть от продолжительности непрерывной работы.

Согласно предложению Минздрава, доплаты составят:

при стаже свыше двух лет – 20% должностного оклада;

свыше трех лет – 30%;

свыше пяти лет – 50%.

Мера направлена на поддержку медицинских работников и сокращение кадрового дефицита, прежде всего в сельских медицинских организациях.

Насколько вырастут зарплаты

Наибольшее повышение предусмотрено для специалистов с максимальным стажем работы.

В сельской местности зарплата врачей общей практики может увеличиться с 534 до 760 тысяч тенге, а среднего медицинского персонала – с 284 до 401 тысячи тенге.

В городах врачи общей практики с максимальным стажем смогут получать до 607 тысяч тенге вместо нынешних 425 тысяч. Зарплата среднего медперсонала может вырасти с 224 до 318 тысяч тенге.

Повышение также предусмотрено для специалистов с небольшим стажем.

В сельской местности зарплата врачей общей практики может увеличиться с 386 до 450 тысяч тенге, среднего медицинского персонала – с 221 до 256 тысяч тенге.

В городах доходы врачей могут вырасти с 307 до 358 тысяч тенге, а среднего медперсонала – со 173 до 202 тысяч тенге.

Кто еще получит доплаты

В Министерстве здравоохранения также рассматривают дополнительные выплаты для психологов и социальных работников первичного звена. Их планируют установить с учетом психоэмоциональной нагрузки.

Как отметила министр здравоохранения, новые меры поддержки должны помочь сохранить опытных специалистов в поликлиниках и сельских амбулаториях.

«Наш приоритет – повышение качества и доступности помощи для населения в поликлиниках, сельских амбулаториях, что зависит от квалификации и опыта врачей общей практики и медсестер участковой службы», – подчеркнула министр.

Какие выплаты уже повысили

В ведомстве напомнили, что поэтапное повышение заработной платы медицинских работников проводится с 2021 года.

С начала 2026 года повышенные выплаты предусмотрены примерно для 24 тысяч специалистов инфекционной службы и 9 тысяч работников скорой медицинской помощи.

Ожидается, что введение доплат за непрерывный стаж позволит удержать опытных специалистов, сократить нехватку медицинских кадров и повысить доступность медицинской помощи в регионах.