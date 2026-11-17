Казахстанский актер Аян Отепберген стал победителем в номинации «Лучший актер» на X Международном фестивале фантастического кино Isla Calavera. Киносмотр прошел на испанском острове Тенерифе, а награду артист получил за роль в фильме «Sicko». Отепбергену вручили премию имени Джека Тейлора.

Жюри отметило его актерскую игру, выразительность и умение сочетать драматические элементы с черным юмором. Сам фильм «Sicko» также получил высокую оценку жюри. По итогам фестиваля картина завоевала три награды: за лучший полнометражный фильм, лучшую мужскую роль и лучшие костюмы.

Аян Отепберген — актер театра и кино, артист Музыкального театра юного зрителя Астаны. Юбилейный, десятый фестиваль Isla Calavera проходил с 6 по 15 ноября. Он ежегодно проводится на Канарских островах и посвящен фантастическому кино.